Очередной перфоманс Ибрагимовича и разгром от Милана в видеообзоре матча против Сампдории

Милан уверенно одолел генуэзскую Сампдорию на выезде в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

"Россонери" удалось забить быстрый мяч: на 4-й минуте Ребич накрутил защитника на левом фланге и навесил в район вратарской, откуда Златан Ибрагимович головой вколотил первый мяч.

Ювентус потерпел поражение от Кальяри, Лечче с Шаховым в основе победил Удинезе и приблизился к спасению в Серии А

Милан продолжил давить, однако в следующий раз забил уже в дебюте второго тайма. Сначала тот же Златан головой сбросил под удар с лета Хакану Чалханоглу. Затем дуэт обменялся ролями – турок ассистировал, а опытный швед переиграл Фальконе в ближнем бою.

Сампдория бросила все силы, чтобы хотя бы забить гол престижа. Такую возможность упустил Гонсало Марони, когда не реализовал пенальти. В конце концов, роскошным выстрелом в девятку удалось забить Кристоферу Аскилдсену, но гости ответили красотой от Рафаэла Леау – 1:4.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус