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Очередной перфоманс Ибрагимовича и разгром от Милана в видеообзоре матча против Сампдории

09:31 - Читати українською
Очередной перфоманс Ибрагимовича и разгром от Милана в видеообзоре матча против Сампдории
Златан только что забил Сампдории / LaPresse via AP

Милан уверенно одолел генуэзскую Сампдорию на выезде в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

87’ Кристофер Аскилдсен
 
Златан Ибрагимович 4’
Хакан Чалханоглу 54’
Златан Ибрагимович 58’
Рафаэль Леау 90+2’
4’ Златан Ибрагимович
54’ Хакан Чалханоглу
58’ Златан Ибрагимович
87’ Кристофер Аскилдсен
90+2’ Рафаэль Леау

"Россонери" удалось забить быстрый мяч: на 4-й минуте Ребич накрутил защитника на левом фланге и навесил в район вратарской, откуда Златан Ибрагимович головой вколотил первый мяч.

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Милан продолжил давить, однако в следующий раз забил уже в дебюте второго тайма. Сначала тот же Златан головой сбросил под удар с лета Хакану Чалханоглу. Затем дуэт обменялся ролями – турок ассистировал, а опытный швед переиграл Фальконе в ближнем бою.

Сампдория бросила все силы, чтобы хотя бы забить гол престижа. Такую возможность упустил Гонсало Марони, когда не реализовал пенальти. В конце концов, роскошным выстрелом в девятку удалось забить Кристоферу Аскилдсену, но гости ответили красотой от Рафаэла Леау – 1:4.

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Видеоновости Италия Сампдория Сампдория Сампдория - Милан Златан Златан Ибрагимович Милан Милан
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