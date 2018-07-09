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Феникс и Скала сообщили ПФЛ о снятии с соревнований, – СМИ

11:12 49 Читати українською
Феникс и Скала сообщили ПФЛ о снятии с соревнований, – СМИ
ФК Сталь

В Первой и Второй лиге снова уменьшилось количество участников.

Феникс (бывшая Сталь. – прим. Футбол 24) направил письмо в ПФЛ о снятии с Первой лиги. О прекращении выступлений сообщила и Скала Стрый, информирует Sport Arena.

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Вечером в воскресенье бывший пресс-атташе Стали Александр Горбачев написал в Facebook, что владелец клуба Вардан Исраелян сообщил игрокам о роспуске команды из-за банкротства. Сейчас стало известно, что клуб из-за отсутствия надлежащего финансирования снялся с турнира.

О решении Скалы прекратить выступления во Второй лиге и оставить только футбольную школу стало известно еще в середине июня. Ситуация с другими участниками турниров также остается не до конца определенной.

Теги
Сталь Сталь Первая лига Вторая лига ПФЛ Скала Скала
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