Феникс и Скала сообщили ПФЛ о снятии с соревнований, – СМИ

В Первой и Второй лиге снова уменьшилось количество участников.

Феникс (бывшая Сталь. – прим. Футбол 24) направил письмо в ПФЛ о снятии с Первой лиги. О прекращении выступлений сообщила и Скала Стрый, информирует Sport Arena.

"Игроки рассказывали, что Исраелян ездил в Москву за деньгами". Почему в Каменском нет футбола

Вечером в воскресенье бывший пресс-атташе Стали Александр Горбачев написал в Facebook, что владелец клуба Вардан Исраелян сообщил игрокам о роспуске команды из-за банкротства. Сейчас стало известно, что клуб из-за отсутствия надлежащего финансирования снялся с турнира.

О решении Скалы прекратить выступления во Второй лиге и оставить только футбольную школу стало известно еще в середине июня. Ситуация с другими участниками турниров также остается не до конца определенной.