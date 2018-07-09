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Фенікс та Скала повідомили ПФЛ про зняття зі змагань, – ЗМІ

11:10 540 Читать на русском
Фенікс та Скала повідомили ПФЛ про зняття зі змагань, – ЗМІ
ФК Сталь

У Першій та Другій лізі знову поменшало учасників.

Фенікс (колишня Сталь. – прим. Футбол 24) надіслав лист в ПФЛ про зняття з Першої ліги. Про припинення виступів повідомила і Скала Стрий, інформує Sport Arena.

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Увечері в неділю колишній прес-аташе Сталі Олександр Горбачов написав у Facebook, що власник клубу Вардан Ісраелян повідомив гравців про розпуск команди через банкрутство. Наразі стало відомо, що клуб через відсутність належного фінансування знявся з турніру.

Про рішення Скали припинити виступи у Другій лізі і залишити тільки футбольну школу стало відомо ще в середині червня. Ситуація з іншими учасниками турнірів також залишається не до кінця визначеною.

Теги
Сталь Сталь Перша ліга Друга ліга ПФЛ Скала Скала
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