Фенікс та Скала повідомили ПФЛ про зняття зі змагань, – ЗМІ

У Першій та Другій лізі знову поменшало учасників.

Фенікс (колишня Сталь. – прим. Футбол 24) надіслав лист в ПФЛ про зняття з Першої ліги. Про припинення виступів повідомила і Скала Стрий, інформує Sport Arena.

"Гравці розказували, що Ісраелян їздив в Москву за грошима". Чому в Кам'янському нема футболу

Увечері в неділю колишній прес-аташе Сталі Олександр Горбачов написав у Facebook, що власник клубу Вардан Ісраелян повідомив гравців про розпуск команди через банкрутство. Наразі стало відомо, що клуб через відсутність належного фінансування знявся з турніру.

Про рішення Скали припинити виступи у Другій лізі і залишити тільки футбольну школу стало відомо ще в середині червня. Ситуація з іншими учасниками турнірів також залишається не до кінця визначеною.