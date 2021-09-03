"Желтые канарейки" подписали хавбека Майера и нападающего Беришу, сообщает официальный сайт клуба.

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Полузащитник перебрался в Турцию на правах свободного агента. Он подписал контракт на 2 года и будет выступать на Шюкрю Сараджоглу под 6-м номером. В свою очередь форвард переехал в Стамбул за неназванную сумму из Ред Булл Зальцбург. Косовский немец поставил подпись под 5-летним контрактом с Фенербахче. Он будет играть с 11-й на спине.

К слову, Мергим Бериша в составе Зальцбурга провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач.

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