"Жовті канарки" підписали хавбека Майєра та нападника Берішу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Півзахисник перебрався до Туреччини на правах вільного агента. Він підписав контракт на 2 роки та виступатиме на Шюкрю Сараджоглу під 6-м номером. Натомість форвард переїхав у Стамбул за неназвану суму з Ред Булл Зальцбург. Косовський німець поставив підпис під 5-річним контрактом із Фенербахче. Він гратиме із 11-ю на спині.

До слова, Мергім Беріша в складі Зальцбурга провів 58 матчів у всіх турнірах, у яких забив 24 м'ячі та віддав 15 результативних передач.

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