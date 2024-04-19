Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи

Фенербахче – Олимпиакос – 1:0 (первая игра – 2:3) (после серии пенальти – 2:3)

Гол: Кахведжи, 12

ПАОК – Брюгге – 0:2 (первая игра – 0:1)

Голы: Жутгла, 33, Скураш, 45+4

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Фенербахче на Шюкрю Сараджоглу планировал взять реванш у Олимпиакоса за поражение в первом матче. И уже на 12-й минуте Кахведжи вывел турок вперед, сравняв счет по итогам двух поединков. Далее игра проходила в вязкой борьбе в центре поля практически без опасных моментов. На последней минуте первого тайма Фенербахче требовал пенальти из-за падения Шимански – арбитр после совещания с ассистентами решил стандарт не назначать.

После перерыва турки продолжили давить на ворота соперника, но греки стояли на отбой. Страсти кипели настолько, что Поденсе едва не подрался с арбитром (Олимпиакосу повезло, что рефери ограничился лишь "горчичником". В конце концов Мендилабар решил убрать португальца с поля от греха подальше).

В середине тайма Фортунис вырезал сумасшедшую диагональ на Масураса и тот с острого угла головой пытался найти щель между стойкой и кипером. За 10 минут до завершения матча Батшуаи убежал один на один и удвоил преимущество Фенера, но офсайд украл гол.

В конце первого овертайма Ливакович спас Фенербахче от гола, в падении отбив мяч в стойку после удара Иборры. В конце концов, все решалось в серии пенальти. В лотерее больше повезло Олимпиакосу – кипер отразил три удара, а Бонуччи не реализовал решающую попытку.

В параллельном матче ПАОК принимал Брюгге. Перед командой Тайсона и Кендзеры (которые вышли в основе) стояла вполне посильная задача – отквитать один гол при поддержке собственных болельщиков, чтобы уравнять шансы обоих коллективов на выход в следующую стадию турнира. Греческая торсида не испугала бельгийцев, которые взялись обстреливать ворота соперника. В конце концов, в середине тайма Жутгла пристрелялся и вывел Брюгге вперед (хотя у арбитра были подозрения относительно офсайда).

Перед самым свистком 25-летний форвард оформил дубль. Скураш прорвался по левому флангу, сместился ближе к центру в штрафную и пробил – кипер отбил перед собой, а Ферран с острого угла добил сферу в сетку. Арбитр долго консультировался с VAR, но взятие ворот засчитал.

После перерыва Десподов имел реальный шанс возродить интригу, но с удобной позиции выстрелил выше ворот. На 61-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Брюгге за фол от Баланта, но после просмотра VAR отменил свое решение. В конце концов, Брюгге удержал комфортное преимущество над ПАОКом и прошел в следующий раунд соревнований.

Как следствие, в полуфинале Олимпиакос сыграет с Астон Виллой, а Брюгге встретится с Фиорентиной.