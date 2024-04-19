Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Фенербахче – Олімпіакос – 1:0 (перша гра – 2:3) (після серії пенальті – 2:3)

Гол: Кахведжі, 12

ПАОК – Брюгге – 0:2 (перша гра – 0:1)

Голи: Жутгла, 33, Скураш, 45+4

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Фенербахче на Шюкрю Сараджоглу планував взяти реванш в Олімпіакоса за поразку у першому матчі. І вже на 12-й хвилині Кахведжі вивів турків вперед, зрівнявши рахунок за підсумками двох поєдинків. Далі гра проходила у в'язкій боротьбі в центрі поля практично без небезпечних моментів. На останній хвилині першого тайму Фенербахче вимагав пенальті через падіння Шиманскі – арбітр після наради з асистентами вирішив одинадцятиметровий не призначати.

По перерві турки продовжили тиснути на ворота суперника, але греки стояли на відбій. Пристрасті кипіли настільки, що Поденсе ледь не побився з арбітром (Олімпіакосу пощастило, що рефері обмежився лише "гірчичником". Зрештою Менділабар вирішив прибрати португальця з поля від гріха подалі).

В середині тайму Фортуніс вирізав божевільну діагональ на Масураса і той з гострого кута головою намагався знайти щілину між стійкою і кіпером. За 10 хвилин до завершення матчу Батшуаї втік сам на сам і подвоїв перевагу Фенера, але офсайд вкрав гол.

Наприкінці першого овертайму Ліваковіч врятував Фенербахче від гола, у падінні відбивши м'яч у стійку після удару Іборри. Зрештою, все вирішувалось у серії пенальті. В лотереї більше пощастило Олімпіакосу – кіпер відбив три удари, а Бонуччі не реалізував вирішальну спробу.

У паралельному матчі ПАОК приймав Брюгге. Перед командою Тайсона і Кендзьори (які вийшли в основі) стояло цілком посильне завдання – відквитати один гол за підтримки власних вболівальників, аби зрівняти шанси обох колективів на вихід у наступну стадію турніру. Грецька торсида не злякала бельгійців, які взялись обстрілювати ворота суперника. Зрештою, в середині тайму Жутгла пристрілявся і вивів Брюгге вперед (хоча в арбітра були підозри щодо офсайду).

Перед самим свистком 25-річний форвард оформив дубль. Скураш прорвався лівим флангом, змістився ближче до центру у штрафний і пробив – кіпер відбив перед собою, а Ферран з гострого кута добив сферу у сітку. Арбітр довго консультувався з VAR, але взяття воріт зарахував.

По перерві Десподов мав реальний шанс відродити інтригу, але зі зручної позиції стрільнув вище воріт. На 61-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Брюгге за фол від Баланта, але після перегляду VAR скасував своє рішення. Зрештою, Брюгге втримав комфортну перевагу над ПАОКом і пройшов у наступний раунд змагань.

Як наслідок, у півфіналі Олімпіакос зіграє з Астон Віллою, а Брюгге зустрінеться з Фіорентиною.

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