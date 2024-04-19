Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги Европы. Аталанта и Байер вышли в полуфинал. Счета и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы 2023/24, 1/4 финала, ответные матчи

Аталанта – Ливерпуль – 0:1 (общий счет – 3:1)

Гол: Салах, 7 (пен)

Вест Хэм – Байер – 1:1 (общий счет – 1:3)

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

Ливерпулю надо было камбэчить с 0:3, которые Аталанта оформила на Энфилде неделю назад. На старте встречи в Бергамо показалось, что мерсисайдцы готовы к чуду – уже на 6-й минуте они заработали пенальти, который реализовал Салах. 0:1! Еще через 6 минут Гакпо эффектно выводил Диаса один на один, однако Муссо вовремя вышел из ворот и выиграл дуэль.

На 39-й же Гакпо организовал рандеву Салаху. Мохаммед попытался перебросить голкипера издали, но не удалось. Аталанта же огрызалась контратаками без логического завершения – за исключением одной, когда Алиссон выполнил суперсейв, а лайнсмен зафиксировал офсайд. Тем не менее, бергамаски выдержали стартовое давление и постепенно засушили первый тайм.

У наступному турі АПЛ один із конкурентів Ліверпуля у битві за чемпіонство – Арсенал – зіграє з Вулверхемптоном. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють цей матч. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Зінченка – 1,44. Звитяга "вулвз" оцінена в 7,45, а нічия – 4,96. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,62, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,39.

А во втором тайме игра выровнялась окончательно. Аталанта даже выглядела острее, организовав несколько неприятных для гостей эпизодов. Что наиболее важно, подопечные Джан Пьеро Гасперини ничего не позволили у собственных ворот. На 66-й минуте Юрген Клопп снял с игры Собослая, Салаха и Диаса, бросив в бой Жоту, Нуньеса и Эллиота, а чуть позже вместо Трента вышел Гомес – это было похоже на капитуляцию.

Собственно, она и произошла – Ливерпуль ничего не создал и вылетел из Лиги Европы, хотя и одержал минимальную победу в Бергамо. Аталанта шагает в полуфинал турнира!

В параллельном же поединке Байер продолжил свою непобедимую серию. Леверкузен после победы над Вердером не только стал чемпионом, а и выдал 43 матча без поражений во всех турнирах. Таким образом, был побит рекорд Ювентуса – но надо было еще и вырваться вперед, выиграв 44-й матч.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



Впрочем, Байер расслабился. Триумфовав над Вест Хэмом в домашнем матче со счетом 2:0, "фармацевты" приехали в Лондон и нанесли 1 удар за первый тайм – причем он случился аж на 11-й минуте. К тому же, немцы позволили себе пропустить гол на 13-й минуте ("молотобойцев" вывел вперед Майкл Антонио).

Зато во втором тайме подопечные Хаби Алонсо прибавили, в отличие от англичан. Вест Хэму позволили провести всего 3 выстрела по воротам, а у Байера их было втрое больше. Тем не менее, Леверкузен уступал до 89-й минуты – а затем Фримпонг пробил с правого края штрафной с рикошетом от Кресуэлла. Точно под дальнюю штангу. 1:1!

Именно с этим счетом игра и подошла к концу. Байер выходит в полуфинал Лиги Европы, а также доводит свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 44 матчей подряд. Это – рекорд всех времен для команд из топ-5 лиг. Последнее поражение "фармацевтов" датируется маем 2023-го.

Таким образом, Англия потеряла всех своих представителей в в ЛЧ и ЛЕ. Это означает, что в следующем сезоне АПЛ не получит дополнительную квоту в Лиге чемпионов.

Скандальный чемпион мира снова поиздевался над французами, Фиорентина дожала сенсацию и вышла в полуфинал Лиги конференций