Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги конференций. Астон Вилла и Фиорентина вышли в полуфинал. Счета и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига конференций. Четвертьфиналы, ответные матчи

Лилль – Астон Вилла – 2:1 – пенальти – 3:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Языджи, 15, Андре, 68 – Кеш, 87

Фиорентина – Виктория Пльзень – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Гонсалес, 92, Бираги, 108

Удаления: Каду, 67 (прямая красная, Виктория)

Астон Вилла дома смогла победить, хотя Лилль как минимум заслуживал не проиграть. Во Франции "доги" довольно быстро восстановили равновесие. Забил Языджи, которого Паулу Фонсека выпустил в стартовом составе вынужденно, поскольку Жегрова залечивает травму. Бирмингемцы, казалось, остались по ту сторону Ла-Манша. По крайней мере в атаке заметить их было крайне трудно.

Лилль же довольно долго не мог реализовать свои моменты. Аж в середине второго тайма хозяевам помог угловой. После подачи Бенджамен Андре выпрыгнул выше и срезал мяч в ворота Эмилиано Мартинеса. Тогда-то гости и проснулись. Активность Астон Виллы привела к ошибке Шевалье на выходе, после которой уже незащищенные ворота расстрелял Кэш. Бирмингемцы перевели игру в овертайм, который не помог определить победителя.

Серия пенальти прошла под свист трибун, которые не скрывали своего пренебрежительного отношения к Эмилиано Мартинесу. Аргентинец, уже имея желтую карточку, доигрался до еще одной. По крайней мере такой эпизод был в трансляции. В конце концов, аргентинец продолжил защищать ворота, когда били игроки Лилля. И Дибу снова всех переиграл, совершив два сейва, которые вывели Астон Виллу в полуфинал.

Фиорентина очень слабо сыграла в Праге, а сегодня за каких-то шесть минут создала больше, чем тогда за весь матч. Чудеса реакции демонстрировал Мартин Едличка. Голкипер Виктории сумел среагировать на удары Куаме и Белотти буквально с нескольких метров. До конца тайма эта парочка еще успела по каркасу ворот попасть. Это главное, что нужно знать о сценарии игры. "Фиалки" давили изо всех сил, но результата не достигали.

Во второй половине ничего глобально не изменилось. Наоборот, на 67 минуте задача Виктории стала еще сложнее. Каду очень грубо сыграл против Додо, за что получил прямую красную карточку. Последствий для экс-игрока Шахтера не было, он смог продолжить игру и даже успокаивал своего обидчика. Даже численное большинство не помогло Фиорентине избежать дополнительных 30 минут, гости, очевидно, только этого и хотели.

Впрочем, уже на 92-й минуте хозяева таки забили. Нико Гонсалес отправил мяч в сетку после розыгрыша углового. Виктория оказалась в сложном положении, но не сдалась. Именно попытки отыграться и прибили чехов. Они пошли на угловой чуть ли не всей командой и получили контратаку 1 в 4. Бираги без проблем забил второй гол "фиалок". Капитан закрыл матч. Фиорентина вышла в полуфинал.