Опорный хавбек перебрался в команду Жорже Жезуша за 3 млн евро. Соглашение рассчитано на 2 года с опцией продления еще на сезон, сообщает официальный сайт Фенербахче.

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Это первая попытка 29-летнего бразильца закрепиться в Европе. Ранее Виллиан Арао выступал исключительно на родине, а цвета Фламенго защищал с 2016-го. Хавбек даже однажды сыграл за сборную Бразилии против Колумбии в 2017-м.

Новичок уже заявлен на дуэль с Динамо в Лиге чемпионов. Напомним, уже 20 июля Фенербахче в Польше сыграет против команды Мирчи Луческу в первом поединке второго раунда квалификации ЛЧ. Ответный матч в Стамбуле состоится 27 числа.

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