Главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш, похоже, выбрал игроков, которые смогут сыграть против Динамо в первом матче второго квалификационного раунда.

В заявку Фенербахче, которые отправятся на игру с Динамо, попали 25 игроков, сообщает Fanatik. Отмечается, что команда не сможет рассчитывать нау новичка Тьягу Чукура и основного защитника Кима Мин Че, который покидает команду. Также игру пропустят Тиссеран, Колкер, Луис Густаво, Майер и Саматта из-за повреждений.

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Вратари: Баиндыр, Четин.

Защитники: Азиз, Новак, Салаи, Виллиан Арау, Кадиоглу, Осай-Самуэль.

Полузащитники: Хакан, Диего Росси, Пелкас, Кавечи, Креспо, Гюллер, Брума, Эмре Мор, Капачак, Линкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юскек.

Нападающие: Кинг, Валенсия, Дурсун, Бериша.

Добавим, что матчи между Динамо и Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Перед этим, 18 числа, команды узнают потенциального соперника в третьем раунде квалификации – уже в понедельник состоится жеребьевка.

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