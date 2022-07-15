Фенербахче определился с заявкой на матч с Динамо – турки не смогут рассчитывать на нескольких игроков
Главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш, похоже, выбрал игроков, которые смогут сыграть против Динамо в первом матче второго квалификационного раунда.
В заявку Фенербахче, которые отправятся на игру с Динамо, попали 25 игроков, сообщает Fanatik. Отмечается, что команда не сможет рассчитывать нау новичка Тьягу Чукура и основного защитника Кима Мин Че, который покидает команду. Также игру пропустят Тиссеран, Колкер, Луис Густаво, Майер и Саматта из-за повреждений.
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Вратари: Баиндыр, Четин.
Защитники: Азиз, Новак, Салаи, Виллиан Арау, Кадиоглу, Осай-Самуэль.
Полузащитники: Хакан, Диего Росси, Пелкас, Кавечи, Креспо, Гюллер, Брума, Эмре Мор, Капачак, Линкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юскек.
Нападающие: Кинг, Валенсия, Дурсун, Бериша.
Добавим, что матчи между Динамо и Фенербахче состоятся 20 и 27 июля. Перед этим, 18 числа, команды узнают потенциального соперника в третьем раунде квалификации – уже в понедельник состоится жеребьевка.
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