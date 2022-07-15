Опорний хавбек перебрався в команду Жорже Жезуша за 3 млн євро. Угода розрахована на 2 роки з опцією продовження ще на сезон, інформує офіційний сайт Фенербахче.

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Це перша спроба 29-річного бразильця закріпитися в Європі. Раніше Вілліан Арао виступав виключно на батьківщині, а кольори Фламенго захищав з 2016-го. Хавбек навіть одного разу зіграв за збірну Бразилії – проти Колумбії у 2017-му.

Новачок вже заявлений на дуель з Динамо у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, вже 20 липня Фенербахче у Польщі зіграє проти команди Мірчі Луческу в першому поєдинку другого раунду кваліфікації ЛЧ. Матч-відповідь у Стамбулі відбудеться 27 числа.

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