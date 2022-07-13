Второй товарищеский матч 12 июля 2022

Лион – Динамо – 3:0

Голы: Люкеба, 53, Буайє, 74, Лега, 77

Лион (стартовый состав): Антони Лопеш – Гюсто, Люкеба, Тьяго Мендес, Энрике – Рен-Аделаид, Лепенан, Фавр – Тете, Ляказетт, Токо-Экамби (к)

Динамо: Бущан (Нещерет, 55) – Кендзера (Тымчик, 68), Попов (Боль, 68), Забарный, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский (Дубинчак, 46), Вербич (Ванат, 75) – Беседин

Динамо после победы над Лионом в версии резервов с определенными исключениями у соперника проверило и основу, которую через 8 дней ждет первый матч квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Следовательно, логично, что Луческу выставил состав, который по сути уже в третий раз (только Караваев однажды уступил Дубинчаку) наигрывал до старта в еврокубках. В стартовом составе французов отмечаем выход Тете, принадлежащего донецкому Шахтеру. Вернувшийся из лондонского Арсенала Ляказетт также сыграл с первых минут.

Лион – Динамо: онлайн-трансляция второго матча (видео) – Луческу выставляет состав под ЛЧ

Хороший прессинг у киевлян на старте встречи. Пытаются также через пас выходить в атаки от Бущана. Вратарь разрезал прессинг Лиона набрасыванием на Караваева, отрезавшего еще нескольких соперников пасом на Буяльского. Именно Виталий и завершал атаку после подачи Цыганкова. Эффектный удар в падении – совсем немного точности не хватило. Тете один из самых активных у "ткачей". В одном моменте арендованный у Шахтера вингер прошел нескольких соперников в штрафной, но дальше защитники разобрались и заблокировали его удар. В другом – бразилец очень уж картинно выпрашивал пенальти после тени контакта с Поповым, а мог бы и бить, ворвавшись во вратарскую!

Сидорчук даже в спарринге зарабатывает лишнюю желтую в центре поля. Не успевал капитан Динамо, а до этого зря решил пробить издалека, хотя после отбора в 25-метровой зоне можно было разыграть через партнеров. Ляказетт отдал в разрез, Токо-Экамби не встретил сопротивления Кендзеры, однако Бущан вовремя вышел, выбросил руку и оставил капитана соперника разочарованным. Ляказетт на дриблинге не замечает Шапаренко и заставляет фолить Забарного. Мендес со штрафного попал в стенку. Лион выглядит более солидно, хотя команда Петера Боша, экс-тренера Ярмоленко в Борусии Дортмунд, лишь на выходных сыграла первый матч после отпуска.

Тете на Токо-Экамби в штрафную, тот бросает в центр идеально под удар Фавру, за которым не поспевает Цыганков. Откровенно прощает французская команда. Виктор еще и трижды погубил перспективные атаки неудачными решениями в финальной трети. Неплохо, конечно, накрывает Лион, но слишком много брака от лидера Динамо, который так хочет трансфера в один из сильнейших топ-чемпионатов. Цыганков и со штрафного не лучшим образом сыграл, пробив в стенку.

Возит Токо-Экамби, динамовцы смотрят кино, пока камерунец проходит и отдает направо. А вот Тете пробивает очень неудачно метров с 22. Не самый интенсивный прессинг французов, на который украинцы отвечают пуляниям в борьбу, но зацепиться за мяч в центре поля стабильно не получается. Соперник в средних кондициях без ряда основных полузащитников контролирует игру откровенно получше. В то же время динамовцам, несмотря на пожары на обоих флангах, удалось избежать катастрофы. По сути пропустили только 2 убийственных момента против одного у Буяльского.

Похоже, травмировался Виталий, которому в первом тайме досталось по ногам. В перерыве вместо Буяльского вышел Дубинчак, играющий на левом фланге обороны. Так что Караваев перешел на правый край атаки, а Цыганков – в центр под нападающими. Виктор дважды неплохо подхватывал мячи в новых зонах, но партнеры не развили атаку. Беседин проиграл дуэль на втором этаже после углового, Бущан неуверенно отбил перед собой, а Люкеба добил, пока Забарный пересматривал кино в первом ряду.

Оригинально. Нещерет заменил Бущана на 55-й минуте. Из-за результативной ошибки? Цыганков забросил на фланг, Дубинчак включил скорость и подал, а Караваев обязан был использовать промах соперника. Однако Александр пробил мимо ближнего угла. Шедевральный удар издали. Буяйе получил целую жизнь времени, пока Сидорчук и Забарный только пассивно наблюдали. Снаряд эффектно нырнул по дуге в угол. Секу Лега издевательски легко перебросил Нещерета. Перед голевым ударом Забарный пропустил между ног разрезной пас. Доводят до разгрома зеленые ноунеймы из молодежки Лиона, которым 18 и 19 лет соответственно.

Боль забросил диагональ на фланг. Караваев в центр, Цыганков продлил левее, а Ванат не попал с нескольких метров. Несколько попыток Динамо забить молодежке соперника хотя бы гол престижа. Очень слабенько, без вдохновения, идей и намека на характер. Совершенно провальный спарринг для команды Луческу. Далеко не против основы, далеко не лучшего клуба чемпионата Франции, еще позже вышедшего из каникул. Фактически без ударов в створ ворот с проходным двором в собственной штрафной. Фенербахче вырисовывается серьезным фаворитом будущей дуэли.

Динамо разбило резерв Лиона со звездным бразильцем – Супряга и Гармаш эффектно сделали игру, Ванат не забил пенальти