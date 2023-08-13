Трансфер не стал неожиданностью, ведь турки в присущем себе стиле официально анонсировали сам прилет Фреда в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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Сейчас все бюрократические нюансы решены, и Фред стал полноценным игроком Фенербахче, подписав соглашение на четыре сезона, сообщает пресс-служба клуба. Манчестер Юнайтед получит около 10 миллионов евро компенсации.

Напомним, Фред перебрался в АПЛ летом 2018 года за 60 млн, став на тот момент рекордным трансфером Шахтера. Бразилец до сих пор лидирует по сумме продажи среди легионеров "горняков". Больше платили только за Михаила Мудрика.

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