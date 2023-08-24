На финальном этапе отбора Лиги конференций в борьбу вступили представители топ-чемпионатов.

Айнтрахт упустил победу над болгарским Левски. Многомиллионный Коло Муани открыл счет с паса Гетце, однако в компенсированное время Франкфурт пропустил в ответ.

Динамо и Бешикташ выдали огненный спектакль в матче Лиги конференций – магия Шапаренко, Караваева и Волошина против VAR

Фиорентина сенсационно проиграла в гостях венскому Рапиду. Единственный гол с пенальти забил Марко Грюль.

Фенербахче разбил на собственном поле Твенте – Фред и Джеко оформили по ассисту. Бывший игрок Шахтера и МЮ еще и показал чудеса дриблинга.

Fred rakibinin belini kırıyor!

pic.twitter.com/xGT9ZpDRdb — Fener Medya (@medyafd) August 24, 2023

Ференцварош разгромил Жальгирис, а Норшелланд положил 5 голов в ворота Партизана. Тобол с Евгением Шаховым дома проиграл чешской Виктории.

Лига конференций, плей-офф квалификации, первые матчи

Астана – Партизани – 1:0

Гол: Лонкар, 41

Тобол – Виктория Плзень – 1:2

Голы: Дебле, 90+8 (пен) – Каду, 73, Калвах, 90

Струга – Брейдаблик – 0:1

Гол: Гуннлаудссон, 35

Жальгирис – Ференцварош – 0:4

Голы: Траоре, 17, 84, Варга, 65, Пешич, 75

Норшелланд – Партизан – 5:0

Голы: Фрезе, 11, Ингвартсен, 43 (пен), 68 (пен), Вилладсен, 73, Илич, 88 (аг)

Фарул – ХИК – 2:1

Голы: Ривалдинью, 59, Попеску, 83 – Сербу, 50 (аг)

Фенербахче – Твенте – 5:1

Голы: Остерволде, 33, Шиманьски, 60, Кахведжи, 63, 74, Тадич, 90+5 (пен) – Угалде, 20

Удаление: Регер, 41 (Т)

Левски – Айнтрахт – 1:1

Голы: Фадиджа, 90+5 – Коло Муани, 6

Маккаби Т-А – Целье – 4:1

Голы: Захави, 22 (пен), 52, 72, Тургеман, 90+2 – Байде, 29

Рапид – Фиорентина – 1:0

Гол: Грюль, 35 (пен)

Сепси – Буде-Глимт – 2:2

Голы: Алими, 48 (пен), Матей, 81 (пен) – Мумбанья, 19, Берг, 69