Лига конференций: Фред помог Фенербахче создать разгром, сенсационное фиаско Фиорентины, неудача Айнтрахта
На финальном этапе отбора Лиги конференций в борьбу вступили представители топ-чемпионатов.
Айнтрахт упустил победу над болгарским Левски. Многомиллионный Коло Муани открыл счет с паса Гетце, однако в компенсированное время Франкфурт пропустил в ответ.
Динамо и Бешикташ выдали огненный спектакль в матче Лиги конференций – магия Шапаренко, Караваева и Волошина против VAR
Фиорентина сенсационно проиграла в гостях венскому Рапиду. Единственный гол с пенальти забил Марко Грюль.
Фенербахче разбил на собственном поле Твенте – Фред и Джеко оформили по ассисту. Бывший игрок Шахтера и МЮ еще и показал чудеса дриблинга.
Ференцварош разгромил Жальгирис, а Норшелланд положил 5 голов в ворота Партизана. Тобол с Евгением Шаховым дома проиграл чешской Виктории.
Лига конференций, плей-офф квалификации, первые матчи
Астана – Партизани – 1:0
Гол: Лонкар, 41
Тобол – Виктория Плзень – 1:2
Голы: Дебле, 90+8 (пен) – Каду, 73, Калвах, 90
Струга – Брейдаблик – 0:1
Гол: Гуннлаудссон, 35
Жальгирис – Ференцварош – 0:4
Голы: Траоре, 17, 84, Варга, 65, Пешич, 75
Норшелланд – Партизан – 5:0
Голы: Фрезе, 11, Ингвартсен, 43 (пен), 68 (пен), Вилладсен, 73, Илич, 88 (аг)
Фарул – ХИК – 2:1
Голы: Ривалдинью, 59, Попеску, 83 – Сербу, 50 (аг)
Фенербахче – Твенте – 5:1
Голы: Остерволде, 33, Шиманьски, 60, Кахведжи, 63, 74, Тадич, 90+5 (пен) – Угалде, 20
Удаление: Регер, 41 (Т)
Левски – Айнтрахт – 1:1
Голы: Фадиджа, 90+5 – Коло Муани, 6
Маккаби Т-А – Целье – 4:1
Голы: Захави, 22 (пен), 52, 72, Тургеман, 90+2 – Байде, 29
Рапид – Фиорентина – 1:0
Гол: Грюль, 35 (пен)
Сепси – Буде-Глимт – 2:2
Голы: Алими, 48 (пен), Матей, 81 (пен) – Мумбанья, 19, Берг, 69