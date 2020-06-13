Фенербахче нашел звездную альтернативу Реброву, – СМИ

Португалец Руй Витория стал еще одним претендентом на пост главного тренера Фенербахче, в который сватают и Сергея Реброва.

Фенербахче сделал предложение Рую Витории, который сейчас работает в Саудовской Аравии. Экс-тренер Бенфики в случае переезда в Стамбул будет получать 2,5 млн евро ежегодно, сообщает Fanatik со ссылкой на Goal.com.

Ребров возглавит Динамо вместо Фенербахче при одном условии, – турецкие СМИ

Это вдвое больше, чем турки якобы предлагали Сергею Реброву, которого тоже активно сватают в Фенербахче. Ранее сообщалось, что экс-тренер Динамо принял все условия президента стамбульского клуба, хотя позже украинец и его агент опровергли любые договоренности.

Ранее 50-летний Руй Витория возглавлял Бенфику, с которой становился чемпионом страны, а также ряд других клубов Португалии. В 2019-м подписал контракт с Аль-Насром из Саудовской Аравии, с которым выиграл чемпионат. Его контракт с клубом истекает 30 июня, а новое соглашение стороны пока не согласовали.

Заметим, контракт Реброва с Ференцварошем действует еще 2 сезона. Сейчас украинец близок ко второму подряд чемпионскому титулу Венгрии.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник