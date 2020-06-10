Ребров согласен стать главным тренером Фенербахче – турецкий СМИ утверждает, что украинец согласился на ряд неудобств

Турецкий Fotospor уверяет, что Сергей Ребров готов возглавить стамбульский Фенербахче даже несмотря на ряд ограничений со стороны руководства клуба.

Как известно, турецкие издания единогласно называют бывшего наставника Динамо фаворитом на пост главного тренера Фенербахче. Некоторые СМИ даже утверждают, что Ребров успел согласовать условия контракта с стамбульцами, хотя агент украинского тренера утверждает, что никаких договоренностей пока нет.

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Впрочем, в Турции появилась новая информация относительно потенциального прихода Реброва в местную Суперлигу. 46-летний специалист якобы согласился на все условия президента Фенербахче Али Коча, утверждает Fotospor.

Фенербахче столкнулся с серьезным финансовым кризисом, поэтому клуб вынужден тотально экономить. В случае подписания контракта зарплата Реброва составит 1,2 млн евро за сезон (по неофициальным данным, в Ференцвароше он получает на 300 тысяч больше). Украинский тренер не получит серьезных денег на усиление, так как "канарейки" готовы выделить жалких 2,5 млн евро. За эти деньги клуб рассчитывает подписать двух-трех футболистов. Если Ребров хочет больше – придется продавать кого-то из лидеров, отмечает издание.

Кроме того, глава Фенербахче хочет видеть в первой команде максимум 28 футболистов, из них не менее трети должны быть клубными воспитанниками, а хотя бы 3-4 – не достичь 21-летнего возраста. Клуб поставил Реброву жесткое условие – сделать ставку на местную молодежь и дать шанс молодым талантам. Также украинец не сможет сформировать тренерский штаб по своему усмотрению. Наставник может выбрать только одного ассистента (по слухам, им станет Альберто Босх, который в свое время работал с Ребровым в Динамо). Помощниками украинца станут легенды Фенера – Волкан Демирель и Мехмет Аурелио, которые уже входят в тренерский штаб первой команды.

Впрочем, главное условие Али Коча – выиграть чемпионат Турции даже с учетом указанных ограничений. Это главный приоритет для президента Фенербахче. Fotospor утверждает, что Сергей Ребров согласился на все условия турецкого гранда и готов покинуть Ференцварош в поисках нового вызова.

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