Фенербахче знайшов зіркову альтернативу Реброву, – ЗМІ

Португалець Руй Віторія став ще одним претендентом на посаду головного тренера Фенербахче, у який сватають і Сергія Реброва.

Фенербахче зробив пропозицію Рую Віторії, який наразі працює у Саудівській Аравії. Екс-тренер Бенфіки у разі переїзду до Стамбула отримуватиме 2,5 млн євро щорічно, повідомляє Fanatik з посиланням на Goal.com.

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Це вдвічі більше, ніж турки начебто пропонували Сергію Реброву, якого теж активно сватають у Фенербахче. Раніше повідомлялося, що екс-тренер Динамо пристав на всі умови президента стамбульського клубу, хоча пізніше українець та його агент заперечили будь-які домовленості.

Раніше 50-річний Руй Віторія очолював Бенфіку, з якою ставав чемпіоном країни, а також низку інших клубів Португалії. У 2019-му підписав контракт з Аль-Насром із Саудівської Аравії, з яким виграв чемпіонат. Його контракт з клубом завершується 30 червня, а нову угоду сторони наразі не узгодили.

Зауважимо, контракт Реброва з Ференцварошем чинний ще 2 сезони. Наразі українець близький до другого поспіль чемпіонського титулу Угорщини.

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