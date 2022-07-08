Фенербахче не смог договориться о переходе Габигола или Мариано Диаса, а потому переключился на кандидатуру С'рлота, сообщает Fanatik.

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Наставник команды Жорже Жезуш уже согласился на трансфер, а стороны продвинулись в переговорах. Переход необходимо оформить до 14 июля, когда клубы должны подать заявки на матчи квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что Фенербахче – соперник Динамо в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Матчи запланированы на 20 и 27 июля. Что касается Сёрлота, то он провел прошлый сезон в Реал Сосьедаде, где сыграл в 42 матчах во всех турнирах и отметился 7 голами и ассистом. Права на игрока принадлежат РБ Лейпциг.

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