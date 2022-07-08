Стамбульський клуб прагне підсилити атакувальну ланку перед поєдинками з Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фенербахче не зміг домовитись щодо переходу Габігола або Маріано Діаса, а тому переключився на кандидатуру Сьорлота, повідомляє Fanatik.

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Наставник команди Жорже Жезуш вже дав згоду на трансфер, а сторони просунулись у переговорах. Перехід необхідно оформити до 14 липня, коли клуби мають подати свої заявки на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Фенербахче є суперником Динамо у боротьбі за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів. Матчі заплановані на 20 та 27 липня. Щодо Сьорлота, то він провів минулий сезон у Реал Сосьєдаді, де зіграв у 42 матчах в усіх турнірах та відзначився 7 голами та асистом. Права на гравця належать РБ Лейпциг.

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