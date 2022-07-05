Стамбульский Фенербахче разбил Фехервар в контрольном поединке. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Товарищеские матчи.

Фенербахче – Фехервар – 3:0

Голы: Дурсун, 37, Диего Росси, 43, Линкольн, 61

Фенербахче еще в первом тайме оформил комфортное преимущество – Дурсун и Диего Росси перед перерывом отправили в ворота венгерской команды два мяча. После перерыва Фехервар провел 7 замен, выпустив на поле Леднева и Макаренко (Шабанов начал в старте и отыграл весь матч, а Петряка заменили перед началом второй половины).

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Эти изменения не помогли Фехервару, поскольку Фенербахче на 61-й минуте увеличил преимущество к разгромному. Поединок так и завершился со счётом 3:0.

Отметим, что поединок второго квалификационного раунда ЛЧ Динамо Киев – Фенербахче состоится 20 июля в Лодзи. Ответный матч – 27 числа в Стамбуле.

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