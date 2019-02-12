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Фенербахче минимально победил Зенит Ракицкого

12 февраля 21:50 214 Читати українською
Фенербахче минимально победил Зенит Ракицкого
Фенербахче празднует забитый гол / Твиттер ФК Фенербахче

Фенербахче дома переиграл Зенит в первом матче плей-офф Лиги Европы, экс-горняк отметился желтой карточкой.

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

Фенербахче – Зенит – 1:0

Гол: Слимани, 21

Нереализованный пенальти: Мак, 43

До этого матча приковано вознесется внимание, ведь россиян дебютировал Ракицкий после скандального перехода этой зимой. И уже на 5 минуте Ярослав отметился в протоколе матча, получив желтую карточку. Турки начали матч очень активно, захватив мяч под контроль и штурмуя ворота Лунева. Этот шквал атак завершился логично - забитым голом. После очередного углового мяч отскочил к Слиман, который без проблем поразил ворота россиян. Зенит после этого выровнял игру и мог сравнять счет, однако Мак не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме Фенербахче продолжил атаковать и имел три убийственные моменты, однако Лунев показал себя с наилучшей стороны. В Зенита опасна возможность была в Ракицкого, который немного не попал после подачи с углового. В итоге Фенербахче праздновал домашнюю победу, но все решится в ответном матче, который состоится 21 февраля.

Лига Европы1/16 финалаШюкрю Сараджоглу (Стамбул)

Фенербахче - Зенит: Вторник 12 февраля 2019

Фенербахче
Матч окончен
1 : 0
Зенит
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Лига Европы Зенит Зенит Фенербахче Фенербахче Фенербахче - Зенит Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
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