Фенербахче минимально победил Зенит Ракицкого

Фенербахче дома переиграл Зенит в первом матче плей-офф Лиги Европы, экс-горняк отметился желтой карточкой.

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

Фенербахче – Зенит – 1:0

Гол: Слимани, 21

Нереализованный пенальти: Мак, 43

До этого матча приковано вознесется внимание, ведь россиян дебютировал Ракицкий после скандального перехода этой зимой. И уже на 5 минуте Ярослав отметился в протоколе матча, получив желтую карточку. Турки начали матч очень активно, захватив мяч под контроль и штурмуя ворота Лунева. Этот шквал атак завершился логично - забитым голом. После очередного углового мяч отскочил к Слиман, который без проблем поразил ворота россиян. Зенит после этого выровнял игру и мог сравнять счет, однако Мак не сумел реализовать пенальти.



Во втором тайме Фенербахче продолжил атаковать и имел три убийственные моменты, однако Лунев показал себя с наилучшей стороны. В Зенита опасна возможность была в Ракицкого, который немного не попал после подачи с углового. В итоге Фенербахче праздновал домашнюю победу, но все решится в ответном матче, который состоится 21 февраля.