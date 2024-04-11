Ліга конференцій, 1/4 фіналу, перші матчі

Олімпіакос – Фенербахче – 3:2

Голи: Фортуніс, 8, Йоветіч, 32, Шикінью, 57 – Тадіч, 67 (п.), Кахведжі, 74

Вікторія Пльзень – Фіорентина – 0:0

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Олімпіакос на своєму полі втримав непросту перемогу над Фенербахче. Греки вийшли вперед вже на початку зустрічі: Масурас запресингував Сьоюнджю, Фортуніс відібрав м'яч на лінії штрафного і вистрілив впритирку з лівою стійкою. В середині тайму Йоветіч вирішив пробити з гострого кута і зумів переграти Ліваковіча – м'яч прошмигнув між тілом і виставленою рукою хорвата. По перерві греки забили знову і, здавалось, зняли питання щодо переможця.

Та після третього пропущеного гола турки опам'ятались і почали створювати момент за моментом. Спочатку Осаї-Самуель цілив під праву стійку і тільки майстерність Цолакіса врятувала – кіпер зумів зачепити сферу кінчиками пальців. Через 2 хвилини він зреагував на небезпечний удар головою від Шиманскі. Зрештою, натиск Фенербахче довелось зупиняти порушеннями і арбітр призначив пенальті за підкат Рецоса – Тадіч з позначки відродив інтригу. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Кахведжі скористався відскоком і з гострого кута перевернув все з ніг на голову – 3:2. Фенербахче був дуже близький до камбеку, але Олімпіакос втримався.

У ще одному матчі Вікторія Пльзень розійшлась миром з Фіорентиною. Чехам вдалось вистояти під шквальним натиском представника Серії А, зберігши свої ворота недоторканими. Хоча якби Видра в середині першого тайму був трішечки точнішим (м'яч просвистів повз праву стійку), все могло б скластись для господарів набагато перспективніше. Зрештою, 0:0 непоганий результат, але якщо тренерський штаб Вікторії не придумає чогось надзвичайного на матч-відповідь – про півфінал можна буде забути.

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