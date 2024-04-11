Стамбульский Фенербахче был оштрафован на кругленькую сумму за уход своих игроков с поля на второй минуте в Суперкубке Турции.

Фенербахче получил штраф в размере 115 тысяч евро за уход своей команды с поля после пропущенного гола от Галатасарая на первой минуте встречи. Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Турции.

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Сообщается, что "канарейкам" было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Напомним, что Фенербахче выпустил на эту игру игроков молодёжной команды U-19. В такой способ клуб протестовал против "скрытой системы в турецком футболе", которая, по словам президента клуба Али Коча, помешала "канарейкам" выиграть больше трофеев. Кроме того, Коч заявил, что именно судьи решают ход чемпионата.

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