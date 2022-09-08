Седьмая дуэль команд в еврокубках. Киев до сих пор еще ни разу не проиграл стамбульским "канарейкам". Матч, как и онлайн-трансляция Фенербахче – Динамо, на "Футбол 24" стартует в 19:45. Обе команды оказались в ЛЕ после вылета на стадии квалификации Лиги чемпионов. Это уже третья их встреча менее чем за 2 месяца. Команда Луческу сыграла вничью на этом же стадионе, но дожала соперника в овертайме. Где смотреть матч Фенербахче – Динамо онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый, где в 19:00 начнет свою работу предматчевая студия.

Фенербахче – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Киевляне выдали серию из 4 поражений подряд во всех турнирах. Поэтому для Динамо этот бой приобретал особое значение. Здесь еще можно вспомнить скандал имени Путина на домашних трибунах турецкого клуба. Фенер же в родных стенах выиграл все предыдущие 3 матча в чемпионате Турции. После июльских поединков с киевским клубом команда Жезуса проиграла всего раз за 9 игр (6 побед), поэтому также стремилась к реваншу.

Луческу неожиданно остался без обоих имеющихся нападающих. Беседин и Ванат летели в Стамбул, но в заявку не попали из-за травм. Также удивляет появление Никиты Бурды, не игравшего официальных матчей более 2 лет, вместо Ильи Забарного в центре защиты. Последний тоже не в составе, хотя готовился к игре еще несколько дней назад. В запасе киевлян начинает ямайский новичок Кахим Пэррис.

Фенербахче: Алтай (к) – Луан Перес, Аттила Салаи, Густаво Энрике – Кадиоглу, Креспу, Арао, Алиоски – Росси, Жоао Педро, Кинг

Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Сирота, Дубинчак – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Гармаш