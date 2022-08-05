Турецкий клуб получил наказание из-за отвратительного поведения своих фанатов во время ответного матча с киевским Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Фенербахче получил предупреждение от УЕФА из-за скандирования собственных фанатов и оштрафован на 50 тысяч евро, сообщает официальный сайт союза.

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Также турецкий клуб состоялся условным наказанием с испытательным сроком на 2 года – Фенербахче должен частично закрыть свои трибуны на 5 тысяч мест. Это следствие поведения фанатов команды, которые, кроме кричалок в поддержку Владимира Путина, швыряли разные предметы у игроков Динамо.

Напомним, после гола Буяльского фанаты турецкого клуба начали напевать кричалки в честь Владимира Путина, войска которого продолжают убивать украинцев. Мирча Луческу в знак протеста проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, а Динамо пожаловалось делегатам УЕФА.

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