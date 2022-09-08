Сьома дуель команд у єврокубках. Київ досі ще жодного разу не програв стамбульським "канаркам". Матч, як і онлайн-трансляція Фенербахче – Динамо на "Футбол 24" стартує о 19:45. Обидві команди опинилися в ЛЄ після вильоту на стадії кваліфікації Ліги чемпіонів. Це вже третя їхня зустріч за менш ніж 2 місяці. Команда Луческу зіграла внічию на цьому ж стадіоні, але дотиснула суперника в овертаймі. Де дивитися матч Фенербахче – Динамо онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший, де о 19:00 почне свою роботу передматчева студія.

Фенербахче – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Кияни видали серію з 4 поразок поспіль у всіх турнірах. Тому для Динамо цей бій набував особливого значення. Тут ще й можна пригадати скандал імені Путіна на домашніх трибунах турецького клубу. Фенер же в рідних стінах вигравав попередні 3 матчі у чемпіонаті Туреччини. Після липневих поєдинків з київським клубом команда Жезуса програла лише раз за 9 ігор (6 перемог), тому також прагнула реваншу.

Луческу несподівано залишився без обох наявних нападників. Бєсєдін і Ванат летіли у Стамбул, але до заявки не потрапили через травми. Також дивує поява Микити Бурди, який не грав офіційних матчів 2 роки і майже 2 місяці, замість Іллі Забарного в центрі захисту. Останній теж не у складі, хоча готувався до гри ще кілька днів тому. В запасі киян починає ямайський новачок Кахім Перріс.

Фенербахче: Алтай (к) – Луан Перес, Аттіла Салаї, Густаво Енріке – Кадіоглу, Креспу, Арао, Аліоскі – Россі, Жоао Педро, Кінг

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук (к) – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш