Матчі проти Фенербахче відкривали новий сезон для українського футболу. Тоді Динамо було сире, незігране й розбалансоване у фізичному плані, тож Мірча Луческу обрав найбільш простий тактичний план – "автобус", довгі закидання на Бєсєдіна й флангові контратаки. Моментів виникало дуже мало, але це спрацювало.

"Було сумно вилетіти з Ліги чемпіонів від Динамо": форвард Фенербахче обіцяє киянам гарячий прийом

Не в останню чергу пройти турків вдалося завдяки тому, що вони теж були сирими – "канарки" тільки знайомились з вимогами Жорже Жезуша. Як наслідок, Фенер зіграв нижче своїх можливостей, що особливо було помітно по слабкості пресингу та невисокій якості моментів. Динамівцям у Стамбулі довелося постраждати, але загалом "біло-сині" виглядали більш грамотною й цілісною в тактичному плані командою.

Фенербахче – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

З того часу Фенербхаче доволі сильно змінився. По-перше, Жорже Жезуш перейшов на схему з трьома захисниками, що дозволило дещо знизити показники допущених ударів по власних воротах у чемпіонаті (не більше 7 за матч).

По-друге, "канарки" стали дещо краще грати без м'яча – зросла інтенсивність єдиноборств і пресингу, тиск чинить велика група гравців, а в команді з'явився Езган Аліоскі. Він пройшов школу Б'єлси в АПЛ, а тому пресингувати й бігати він буде навіть уві сні. Як наслідок, суперники Фенербахче у цьому сезоні не можуть віддати й 70% точних пасів уперед (а до фінальної третини ще менше).

По-третє, Фенербахче серйозно посилився. Крім Аліоскі, прийшли два мобільних, розумних і технічних форварди – Батшуаї та Жоау Педру. В обороні з'явились два бразильці, з якими Жезушу простіше знайти мову. Це при тому, що і в липні турки виставили потужний лайн-ап з Валенсією, Кінгом, Мором, Брумою, турецькими й угорськими збірниками, тощо. Тепер глибини складу й тактична гнучкість стамбульського колективу зросла.

Як наслідок, Фенербахче відчутно переважає Динамо за середньою гостротою ударів, влучаннями у площину воріт й кількістю голів – середня результативність "канарок" тримається на рівні 2,7 забитих м'ячів на 90 хвилин. Також колектив дозволяє проводити по своїм воротам менш гострі постріли, ніж кияни (0,15 xG проти 0,19 в середньому, хоча 0,2 вважається гольовим моментом).

За іншими цифрами суперники рівні. Втім, цій команді все так же бракує дисципліни (Валенсія нещодавно отримав червону вже на 23-й хвилині). У чемпіонаті Фенербахче йде третім з кінця за гостротою ударів по своїх воротах, а за темпом передач та інтенсивності пресингу турки поступаються нашим футболістам. Та і в атаці все занадто пов'язано з індивідуалізмом та перехідними фазами – в позиційному ж наступі стамбульці не виділяються.

Як же за півтора місяці змінилось Динамо? Якщо коротко – "біло-сині" стали неоднозначними у своїй грі. До другого матчу з Бенфікою можна було говорити, що підопічні Мірчі Луческу прогресують в якості роботи з м'ячем. Колектив повернувся до звичних налаштувань, впевнено обороняючись через володіння, долаючи інтенсивний пресинг й створюючи топ-моменти. Їх було небагато, але зі Штурмом і Фенербахче реалізували майже все.

З Бенфікою команда вперлась у стелю, однак можна було говорити, що на тлі суперників рівня ЛЄ кияни сильніші. Щоправда, вже у першій зустрічі з лісабонцями стали яскраво помітними тривожні тенденції у вигляді відсутності атак глибини й порушення принципу безперервності гри, а періодична втрату контролю над ходом матчу спостерігалась навіть у протистоянні зі Штурмом.

Здавалося, що це проблеми класу й набору форми по ходу сезону, але старт УПЛ шокував – 0 перемог у двох турах, аж 6 пропущених голів, 2 забитих. І це у поєдинках із Зорею та СК Дніпром-1, де нові тренери й купа сирої молоді. Щонайгірше, в обох випадках динамівців переграли їхнім же футболом, розбивши гранда у позиційних атаках і навіть у єдиноборствах (за два попередніх сезони кияни допутили подібне всього двічі). Жах.

Чи можна опиратись на ці фіаско при оцінці сил "біло-синіх" прямо зараз? Ось тут криється головне питання. З одного боку, усі проблеми з кваліфікації Ліги чемпіонів перекочували в чемпіонат, ставши ще більш помітними. З іншого – статистика не бачить ознак глибокої функціональної чи тактичної кризи.

Якщо взяти матч проти Зорі на вихідних, то там інтенсивність єдиноборств в захисті зросла до 6,6 (при 5,5 в середньому), дотиків у штрафному луганців було аж 38 (при 67 спробах увійти в нього), а ударів з його меж – 12 (з 24-х). За очікуваними голами Динамо мало б перемагати.

Поєдинок з СК Дніпром-1 виявився гіршим (там провалились навіть Шапаренко з Сидорчуком), але в цілому проблеми киян виглядають сумішшю дрібних тактичних недопрацювань, кадрового дисбалансу (не було чистого лівого вінгера) і грубих індивідуальних помилок (особливо в захисті).

Слабка взаємодія з Буяльським (а значить, відсутність роботи між лініями), програна боротьба, привози – все це не є характерним для епохи Мірчі Луческу. Можливо, проблема в психології, ну або ж суперники стали краще читати гру "біло-синіх".

Тим не менш, моменти вони створюють хороші, а по ходу гри команда здатна виправляти значну частину своїх недоліків – доведено битвою із Зорею, яку ледве не звели до 3:3 за тайм. Саме тому зарано говорити про кризу Динамо. Відповідь на питання, чи існує вона насправді, покаже матч з Фенербахче.

Кадрова ситуація

У Динамо з кадрами все більш-менш стабільно. Супряга відновлюється від важкої травми, а Попов знову отримав невеличке пошкодження й випав із тренувального процесу. Крім того, в лазареті перебуває Нещерет. Дискваліфікованих у складі киян немає.

У Фенербахче в списку травмованих значаться центрбек Лемос та правий захисник Сангаре, а також нападник Брума. Щоправда, всі вони не були заявлені на Лігу Європи – як і форвард Сердар Дурсун і лівий фулбек Новак. Жорже Жезуш не відмовився б від їхніх послуг, але в якісних футболістів у ростері забагато. Турки відчепили найменш цінних.

Орієнтовні склади на матч Фенербахче – Динамо

Фенербахче: Алтай – Луан Перес, Аттіла Салаї, Густаво Енріке – Кадіоглу, Крешпу, Арао, Юксек – Кахведжі, Жоао Педро, Кінг

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бесєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Турки вийдуть дуже вмотивованими. Вони бажають помститись за фіаско в Лізі чемпіонів, адже вони довгий час переважали киян по грі. Крім того, після того матчу кільком секторами на Шюкрю Сарачоглу дали умовний бан на два роки. Зрештою, "канарки" бажають здобути першу в історії перемогу над киянами – поки що у нас 3 перемоги й 3 нічиї. Публіка гнатиме команду вперед ще агресивніше, ніж влітку.

Крім мотивації, варто відзначити і значно гостріші атаки Фенербахче, і вищу результативність стамбульців, і дещо кращу оборону. Неможливо забути і про два провали Динамо на старті сезону УПЛ. Букмекери, оцінивши всі нюанси, вважають турків беззаперчними фаворитами зустрічі.

Тим не менш, цей той випадок, коли контору можна обіграти. По-перше, "біло-сині" теж будуть вмотивовані – інакше й бути не може після найгіршого старту в історії УПЛ й чотирьох поспіль поразок загалом. При цьому ігрові проблеми киян не виглядають аж надто критичними – більшість з них цілком можна виправити на ходу. Також не варто забувати, що навіть на тлі жахливого футболу у поєдинку проти Зорі підопічні Мірчі Луческу награли на 3:3 за тайм.

Фенербахче далеко не такий потужний, яким здається на Wyscout, а Динамо зовсім не кризове. Взагалі, робити якісь далекоглядні висновки зарано – це в жовтні-листопаді ми будемо розуміти, на що команди реально здатні, а поки що можливі різні варіанти. На Шахтар у вівторок теж ніхто не ставив.

Нам здається, що Динамо сьогодні здатно не програти – як мінімум. На це й поставимо.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?