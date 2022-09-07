Матч Фенербахче – Динамо состоится в четверг, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Встречу примет пятизвездочная арена Шюкрю Сараджоглу, рассчитанная на 55 тысяч зрителей. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фенербахче – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч Фенербахче – Динамо? Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23 на территории Украины. Также показ игры будет доступен на Volia TV.

Напомним, команды совсем недавно встречались в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда подопечные Мирчи Луческу прошли дальше благодаря победе на поле соперника (первый матч завершился вничью). В конце концов киевлянам также не удалось пробиться в группу ЛЧ, а слепой жребий подарил еще одно противостояние с турками – теперь в Лиге Европы. В общей сложности история противостояний Динамо с Фенербахче насчитывает 6 официальных матчей. Украинская команда никогда не проигрывала этому сопернику, выиграв половину встреч.