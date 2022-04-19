Товарищеская игра, доходы с которой пойдут на помощь украинцам, пострадавшим от массовых российских преступлений на нашей земле, стартует в 17:00. После минимального поражения от греческого Олимпиакоса и яркой победы над польской Лехией команда Де Дзерби отправилась в Турцию. Отмечаем появление в основе "горняков" 17-летнего Кирилла Сигеева, впервые вышедшего на замену только в предыдущем спарринге. Талантливый центральный полузащитник отметился голом в воротах мадридского Реала в рамках Юношеской лиги УЕФА 2021/22.

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Впервые по возвращении в команду сыграет и вингер сборной Израиля Манор Соломон, ставший единственным легионером в стартовом составе (в запасе еще Марлон). Отмечаем и появление в основе Фенербахче бывшего полузащитника харьковского Металлиста. 36-летний Хосе Соса в последнее время – лишь запасный в стамбульской команде, так что получил шанс доказать свою состоятельность вице-лидеру турецкой Суперлиги. То же касается и другого звездного легионера – 34-летнего Луиса Густаво, поигравшего за сборную Бразилии и Баварии, с которой даже выигрывал Лигу чемпионов.

Шахтер: Пятов – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Бондаренко, Степаненко, Сигеев – Соломон, Топалов, Мудрик

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Драмбаев, Булеза, Удод, Капинус, Стасюк, Фарина, Марлон, Крыськив, Мишнев, Чех, Шостак, Судаков, Борячук