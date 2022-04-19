Товариська гра, прибутки з якої надійдуться українцям, постраждалим від масових російських злочинів на нашій землі, стартує о 17:00. Після мінімальної поразки від грецького Олімпіакоса та яскравої перемоги над польською Лехією команда Де Дзербі вирушила до Туреччини. Відзначаємо появу в основі "гірників" 17-річного Кирила Сігєєва, який вперше вийшов на заміну лише в попередьому спарингу. Талановитий центральний півзахисник відзначився голом у воротах мадридського Реала в рамках Юнацької ліги УЄФА 2021/22.

Шахтар обіграв Лехію: розкішний матч Мудрика і Ракицького, 12-річний хлопчик з Донеччини забив переможний гол

Уперше після повернення до команди зіграє і вінгер збірної Ізраїлю Манор Соломон, який став єдиним легіонером у стартовому складі (в запасі ще Марлон). Відзначаємо і появу в основі Фенербахче колишнього півзахисника харківського Металіста. 36-річний Хосе Соса останнім часом є лише запасним у стамбульській команді, відтак отримав шанс довести свою цінність віце-лідеру турецької Суперліги. Те саме стосується й іншого зіркового легіонера – 34-річного Луїса Густаво, який пограв за збірну Бразилії та Баварії, з якою навіть вигравав Лігу чемпіонів.

Шахтар: Пятов – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Бондаренко, Степаненко, Сігеєв – Соломон, Топалов, Мудрик

Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Драмбаєв, Булеза, Удод, Капінус, Стасюк, Фарина, Марлон, Криськів, Мишньов, Чех, Шостак, Судаков, Борячук.