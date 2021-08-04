Делегация киевского Динамо отправилась в Стамбул, где проведет товарищеский матч с Фенербахче.

Тренерский штаб украинского клуба взял на эту игру 25 футболистов. Стоит отметить присутствие в составе Эрика Рамиреса. Следовательно, венесуэльский форвард сегодня может впервые сыграть за Динамо. Матч против Фенербахче стартует в 19:00.

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Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет

Защитники: Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Караваев

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Антюх, Гармаш

Нападающие: Родригес, Рамирес, Кулач, Шкурин

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