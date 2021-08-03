Стало известно, где можно будет посмотреть очередной спарринг с участием действующих чемпионов Украины.

Уже завтра, 4 августа, Динамо проведет товарищеский поединок с Фенербахче, который является бронзовым призером Суперлиги прошлого сезона. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле прозвучит в 19:00.

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Как сообщает официальный сайт киевлян, посмотреть контрольный матч можно будет на двух ресурсах – на Yotube-канале Динамо, а также на 2+2. Интересно, что телеканал впервые в межсезонье покажет спарринг киевлян.

К слову, "бело-синие" уже начали новый сезон – во втором туре они обыграли Верес со счетом 4:0.

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