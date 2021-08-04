Фенербахче – Динамо: кияни оголосили заявку з потенційним дебютантом
Делегація київського Динамо вирушила до Стамбулу, де проведе товариський матч з Фенербахче.
Тренерський штаб українського клубу взяв на цю гру 25 футболістів. Варто відзначити присутність у складі Еріка Раміреса. Відтак, венесуельський форвард сьогодні може вперше зіграти за Динамо. Матч проти Фенербахче стартує о 19:00.
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Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет
Захисники: Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Тимчик, Сідклей, Караваєв
Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Буяльський, Антюх, Гармаш
Нападники: Родрігес, Рамірес, Кулач, Шкурін
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