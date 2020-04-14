Феллаини вылечился от коронавируса

Борьба полузащитника Шаньдун Лунэн Марцана Феллаини с коронавируса завершилась успешно.

Бельгиец полностью выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает AFP.

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Бывшая звезда Эвертона и Манчестер Юнайтед подхватил болезнь более трех недель назад. Феллаини сразу был изолирован в китайской больнице, где прошел все необходимые курсы. Последние тесты на коронавирус были отрицательными, поэтому хавбека отпустили домой, ему придется еще 14 дней находиться на карантине.

Добавим, что Феллаини стал первым игроком китайской Суперлиги, у которого обнаружили коронавирус. С этого сезона в составе Шаньдун Лунэн также будет выступать экс-динамовец Тамаш Кадар.

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