Полузащитник Барселоны Аленья – о возможном переходе в Реал: Никогда не говори "никогда"

Полузащитник Барселоны Карлес Аленья, который сейчас на правах аренды выступает за Бетис, удивил заявлением о мадридском Реале.

"Стал бы я играть за Реал? В футболе все постоянно меняется. Я всю жизнь провел в Барсе. Это было бы нелегко, но меня всегда учили – никогда не говори "никогда". Но для меня Реал – соперник.

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Я хочу пожелать Барселоне успеха. Я уже подчеркнул день матча с ними в календаре. Я еще не думал, что буду делать, если забью, но очевидно, что я бы никогда не стал праздновать гол в ворота каталонцев", – цитирует Аленью Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.

Карлес является воспитанником Барсы. В текущем сезоне Ла Лиги Аленья провел 5 матчей.

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