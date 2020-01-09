Феліш влаштував сутички з Мессі, Суаресом та Альбою у півфіналі Суперкубка Іспанії

Перший тайм півфіналу Суперкубка Іспанії між Атлетіко та Барселоною не обійшовся без емоційних зіткнень гравців.

Найпомітнішою особою на полі став форвард Атлетіко Жоау Феліш.

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Спочатку молодий португалець зіткнувся з Жорді Альбою. Захисник Барселони пальцем тицьнув у обличчя опонента, однак Феліш швидко відштовхнув його руку. Другий інцидент трапився вже після свистка на перерву. Ліонель Мессі підійшов до нападника "матрацників" і висловив невдоволення його поведінкою, однак претензії аргентинця не надто вразили Феліша. 20-річний талант не злякався і Луїса Суареса, який підбіг допомагати Мессі.

Зрештою, натовп гравців таки вдалося заспокоїти і відправити відпочивати. Цікаво, що Феліш так і не отримав жовту картку, натомість арбітр нагородив "гірчичниками" Суареса і Савіча.

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