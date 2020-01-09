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Феліш влаштував сутички з Мессі, Суаресом та Альбою у півфіналі Суперкубка Іспанії

9 січня 22:53 1628 Читать на русском
Феліш влаштував сутички з Мессі, Суаресом та Альбою у півфіналі Суперкубка Іспанії
Жоау Феліш / Reuters

Перший тайм півфіналу Суперкубка Іспанії між Атлетіко та Барселоною не обійшовся без емоційних зіткнень гравців.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Найпомітнішою особою на полі став форвард Атлетіко Жоау Феліш.

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Спочатку молодий португалець зіткнувся з Жорді Альбою. Захисник Барселони пальцем тицьнув у обличчя опонента, однак Феліш швидко відштовхнув його руку. Другий інцидент трапився вже після свистка на перерву. Ліонель Мессі підійшов до нападника "матрацників" і висловив невдоволення його поведінкою, однак претензії аргентинця не надто вразили Феліша. 20-річний талант не злякався і Луїса Суареса, який підбіг допомагати Мессі.

Зрештою, натовп гравців таки вдалося заспокоїти і відправити відпочивати. Цікаво, що Феліш так і не отримав жовту картку, натомість арбітр нагородив "гірчичниками" Суареса і Савіча.

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