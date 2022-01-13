Севильский клуб на своем официальном сайте сообщил, что лидер команды подписал новый контракт. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

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Фекир перебрался в Бетис летом 2019 года, уже являясь чемпионом мира в составе сборной Франции, за 20 млн евро. С тех пор Набиль сыграл за клуб 94 матча, в которых забил 18 голов и отдал 17 ассистов.

Следует заметить, что в нынешнем сезоне Бетис после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе Фекира 4 гола и 3 ассиста в 16 матчах.

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