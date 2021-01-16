Вест Хэм принимал Бернли в рамках 19-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Хозяева быстро открыли счет благодаря бестолковым действиям защитников соперника и хорошей реакции Майкла Антонио. Игроки Бернли выровняли положение еще до перерыва, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

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Второй тайм был менее зрелищным. За 10 минут до конца встречи на поле появился Андрей Ярмоленко. Украинский хавбек имел прекрасную возможность удвоить преимущество своей команды, но вместо паса на свободного Антонио, Андрей пробил самостоятельно, неудачно.

Лондонцы набрали 29 очков и поднялись на 8 место, Бернли с 16 пунктами остался над зоной вылета.

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