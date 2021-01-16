Вест Хем приймав Бернлі в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Господарі швидко відкрили рахунок завдяки недолугим діям захисників суперника та хорошій реакції Майкла Антоніо. Гравці Бернлі вирівняли становище ще до перерви, але арбітр скасував гол через офсайд.

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Другий тайм був менш видовищним. За 10 хвилин до завершення зустрічі на полі з'явився Андрій Ярмоленко. Український хавбек мав чудову нагоду подвоїти перевагу своєї команди, але замість пасу на вільного Антоніо, Андрій пробив самостійно, невдало.

Лондонці набрали 29 очок і піднялися на 8 місце, Бернлі з 16 пунктами залишився над зоною вильоту.

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