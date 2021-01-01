Норвежец Омар Элабделлауи, который защищает цвета турецкого Галатасарая, надолго запомнит начало 2021 года. Футболист в тяжелом состоянии находится в больнице с серьезными ожогами глаз.

29-летний защитник получил довольно типичную для новогодней ночи травму. В его руке взорвался фейерверк, после чего Элабделлауи был срочно госпитализирован с серьезными ожогами рук, лица и глаз. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, однако футболист находится в сознании, а угрозы жизни нет, сообщает официальный Twitter турецкого клуба.

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Норвежец праздновал Новый год у себя дома, но это не уберегло его от серьезных неприятностей. Капитан Галатасарая Арда Туран и главный тренер Фатих Терим уже посетили игрока в больнице. Турецкий клуб в своем заявлении заверил, что будет информировать о любых изменениях касательно здоровья своего футболиста, а серьезность повреждения глаз оценят в ближайшее время.

The Sun утверждает, что Элабделлауи рискует даже потерять зрение, поскольку травмы оказались довольно серьезными – фото, попавшее в сеть, подтверждает эти опасения. Фенербахче, который является заклятым врагом Галатасарая, в своем Twitter уже пожелал норвежцу скорейшего выздоровления.

Заметим, Омар Элабделлауи перебрался в Галатасарай летом 2020-го на правах свободного агента из Олимпиакоса. В сезоне 2020/21 защитник провел 13 матчей без результативных действий.

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