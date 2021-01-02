Омар Елабделлауї, який виступає за турецький Галатасарай та збірну Норвегії, через моторошний інцидент ризикує завершити кар'єру. Як виявилося, це далеко не перше випробування на життєвому шляху футболіста.

Не для всіх святкування настання 2021 року вийшло вдалим. 29-річний захисник Галатасарая Омар Елабделлауї зазнав жахливої травми під час новорічної сімейної вечері в Стамбулі. У його руці вибухнув феєрверк, а футболіст був терміново госпіталізований з травмами рук, обличчя та очей.

Захисник Галатасарая отримав жахливу травму очей в новорічну ніч після вибуху феєрверка – моторошне фото (18+)

Інцидент трапився 31 грудня близько 21:30 за місцевим часом. Норвежець марокканського походження запустив три феєрверки – перші дві спроби були успішними, а останній салют вибухнув у руках гравця. Як виявилося, Омар хотів розважити свого сина, який народився із синдромом Дауна. Окрім нього, в сім'ї футболіста підростають ще двоє дітей.

"За кілька тижнів до народження Ібрагіма ми дізналися, що наша дитина народиться особливою. Тоді ми були молодим подружжям і неабияк перелякалися. Зрештою, я перечитав купу спеціальної літератури про виховання подібних дітей, це в підсумку допомогло нам у вихованні та догляді за сином. Тоді моє життя нагадувало трикутник "тренування-гра-лікарня", і так по колу. Ніколи не забуду той складний час, але він загартував мене. Можу впевнено сказати, що народження Ібрагіма – найкращий день у моєму житті. Коли я зайшов у палату, і побачив синю кульку з написом "хлопчик", то не зміг стримати сліз.

Зараз Ібрагім у хорошій формі і є наймилішою дитиною на світі. Ми не можемо нічого змінити, тому потрібно вчитися жити найкращим чином, показуючи приклад дітям. Я пишаюся ними, адже наша сім'я подолала чимало перешкод. Ми зробили для нього все, що могли.

Я ніколи не приховував ситуацію, в якій опинилася наша сім'я. Близькі люди знають наше становище, але я зазвичай не афішую цього. Для мене головне – бути поруч зі своїми дітьми, забезпечити їм все необхідне", – розповів Омар Елабделлауї в інтерв'ю у 2019 році (тоді він захищав кольори грецького Олімпіакоса).

На щастя, стан захисника Галатасарая після травми очей поступово покращується, але лікарі наразі побоюються робити будь-які прогнози щодо його одужання. Не кажучи вже про термін та можливість повернення на футбольне поле.

"Ситуація дещо покращилася, але робити якісь прогнози наразі зарано. Є серйозні травми обох очей – одне постраждало трохи більше, ніж інше. Елабделлауї отримав термічні та хімічні опіки – безумовно, ситуація дуже складна, але жодної загрози життю, на щастя, немає. Поки що я не буду говорити про те, чи відновиться повністю його зір, як і прогнозувати якісь відсотки на це. Наразі він бачить, але ситуація може змінитися.

Хоча сьогодні його стан дещо покращився, порівняно з тим, що було вчора. Наразі ми проводимо медикаментозну терапію. Що стосується рук, то там все обійшлося. Основною проблемою є саме очі, ми зараз ретельно плануємо процедуру відновлення футболіста", – заявив лікар-офтальмолог Ведат Кая в коментарі Fanatik, розповідаючи про стан футболіста.

До слова, вся Туреччина обурена вчинком медика, який зробив фото травмованого Елабделлауї, що згодом потрапило в Інтернет. Даний працівник вже звільнений, а Галатасарай готує судовий позов до нього та компанії швидкої допомоги. Щоправда, сам травмований футболіст попросив не робити цього через загрозу завдання шкоди сім'ї винуватця.

Зауважимо, Елабделлауї 5 років перебував у системі Манчестер Сіті, проте так і не зіграв за першу команду "містян". Виступав за Фейєнорд, Айнтрахт Брауншвейг, Халл Сіті та Олімпіакос, з якого влітку 2020-го перебрався в Галатасарай. У сезоні 2020/21 провів 13 матчів за стамбульську команду, результативними діями не відзначався. За національну команду Норвегії захисник зіграв 47 поєдинків.

Як бачимо, на долю 29-річного Елабделлауї вже випала низка випробувань – важке дитинство в сім'ї емігрантів із Марокко, а також серйозний перелом ноги на початку кар'єри, який залишив його поза грою майже на рік. Апогеєм стало народження дитини з серйозними вадами здоров'я, які вкрай ускладнюють адаптацію в нинішньому жорстокому суспільстві та унеможливлюють повноцінне життя. Попри всі труднощі, Омар не здався, а зараз повинен виграти головний бій у своєму житті.

Зазвичай Новий рік асоціюється з ялинкою, святковим столом, шампанським, веселощами, петардами та феєрверками. Останні вже наробили чимало біди багатьом людям, а хтось взагалі загинув через банальний салют. Сподіваємося, доля подарує Омару Елабделлауї шанс повернутися до повноцінного життя і поновити футбольну кар'єру. Хоча б заради свого сина, для якого батько – головний сенс життя.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу