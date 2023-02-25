"Хорошая команда, которая в прошлом году играла в финале Лиги конференций, а сейчас идет первой в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки.

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Мы видели, какие команды есть. Где-то, может, хотели Ференцварош. Но в 1/8 финала Лиги Европы слабых команд нет. Там все на высоком уровне.

Наверное, многие не хотели Арсенал. Однако, Фейеноорд – команда не намного слабее", – цитирует Судакова пресс-служба "горняков".

Напомним, первый поединок состоится 9 марта в Варшаве. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Ответный матч – через неделю, 16 марта, в 19:45.

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