"Хороша команда, яка минулого року грала у фіналі Ліги конференцій, а зараз йде першою у чемпіонаті Нідерландів. Я знаю деяких футболістів, це дуже талановиті та перспективні гравці.

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Ми бачили, які команди є. Десь, може, хотіли Ференцварош. Але в 1/8 фіналу Ліги Європи слабких команд немає. Там всі на високому рівні.

Напевно, багато хто не хотів Арсенал. Однак, Фейєнорд – не набагато слабша команда", – цитує Судакова прес-служба "гірників".

Нагадаємо, перший поєдинок відбудеться 9 березня у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь – за тиждень, 16 березня, о 19:45.

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