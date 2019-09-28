Фехервар с Петряком потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии

В матче 7 тура чемпионата Венгрии Фехервар дома уступил Уйпешту. Иван Петряк сыграл полный поединок.

Чемпионат Венгрии-2019/20, 7 тур

Фехервар – Уйпешт – 0:2

Голи: Оново, 80, Фечешін, 90+1

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Фехервар в 7 туре чемпионата Венгрии дома принимал Уйпешт. Иван Петряк сыграл полный матч, но не отметился результативными действиями. Более того, команда впервые в сезоне уступила. В последние 10 минут гости из Будапешта дважды расписались в воротах Фехервара. У команды Петряка остается 18 очков и 1 позиция в турнирной таблице. У Ференцвароша с легионом украинцев и Ребровым во главе 2 матча в запасе.