toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Фехервар с Петряком потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии

28 сентября 23:44 19 Читати українською
Фехервар с Петряком потерпел первое поражение в чемпионате Венгрии
Иван Петряк / ФК Фехервар

В матче 7 тура чемпионата Венгрии Фехервар дома уступил Уйпешту. Иван Петряк сыграл полный поединок.

Чемпионат Венгрии-2019/20, 7 тур

Фехервар – Уйпешт – 0:2

Голи: Оново, 80, Фечешін, 90+1

Брюгге з Соболем знищив Мехелен, Гент з Яремчуком перед матчем з Олександрією переграв вдома Кортрейк

Фехервар в 7 туре чемпионата Венгрии дома принимал Уйпешт. Иван Петряк сыграл полный матч, но не отметился результативными действиями. Более того, команда впервые в сезоне уступила. В последние 10 минут гости из Будапешта дважды расписались в воротах Фехервара. У команды Петряка остается 18 очков и 1 позиция в турнирной таблице. У Ференцвароша с легионом украинцев и Ребровым во главе 2 матча в запасе.

blog_ava
Борнмут – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча – как это было
28 сентября
2229
Теги
Мир Украинцы за рубежом Фехервар Фехервар Уйпешт Уйпешт Иван Петряк Иван Петряк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
18
мин
Наполи
13:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук