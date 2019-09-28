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Брюгге з Соболем знищив Мехелен, Гент з Яремчуком перед матчем з Олександрією переграв вдома Кортрейк

28 вересня 22:52 256 Читать на русском
Брюгге з Соболем знищив Мехелен, Гент з Яремчуком перед матчем з Олександрією переграв вдома Кортрейк
Роман Яремчук / ФК Гент

Едуард Соболь та Роман Яремчук зіграли за Брюгге та Гент відповідно у матчах 9 туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії-2019/20, 9 тур

Мехелен – Брюгге – 0:5

Голи: Діатта, 19, Діане, 63, 70, Схрейверс, 70, Ванакен, 82

Гент – Кортрейк – 2:0

Голи: Нгаде-Нгаджуї, 58, Девід, 87

Борнмут – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Брюгге у рамках 9 туру чемпіонату Бельгії завітав у гості до Мехелена. Едуард Соболь відіграв повний матч і взяв участь у погромі господарів. Після першого тайму рахунок був 1:0, а по перерві гості влаштували пекло переможцю Кубка Бельгії. Діане оформив дубль, також по голу забили Схрейверс та Ванакен. У підсумку, 5:0.

Брюгге після 9 турів набрав 20 очок і очолює турнірну таблицю чемпіонату.

Гент на своєму полі приймав Кортрейк. Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, але цього разу не відзначився результативними діями і був замінений на 79-й хвилині. У другому таймі голи Нгаде-Нгаджуї та Девіда принесли перемогу господарям перед матчем з Олександрією. Наразі команда перебуває на 3 позиції з 17 очками.

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Ярмоленко в другому матчі поспіль забив красивий гол за Вест Хем
28 вересня
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Теги
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