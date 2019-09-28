Фехервар з Петряком зазнав першої поразки в чемпіонаті Угорщини

У матчі 7 туру чемпіонату Угорщини Фехервар вдома поступився Уйпешту. Іван Петряк відіграв повний поєдинок.

Чемпіонат Угорщини-2019/20, 7 тур

Фехервар – Уйпешт – 0:2

Голи: Оново, 80, Фечешін, 90+1

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Фехервар у 7 турі чемпіонату Угорщини вдома приймав Уйпешт. Іван Петряк відіграв повний матч, але не відзначився результативними діями. Більше того, команда вперше в сезоні поступилась. В останні 10 хвилин гості з Будапешта двічі розписались у воротах Фехервара. У команди Петряка залишається 18 очок і 1 позиція в турнірній таблиці. У Ференцвароша з легіоном українців та Ребровим на чолі 2 матчі в запасі.