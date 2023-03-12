Бавария обыграла Аугсбург в рамках 24-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

По итогам тура Бавария вернула себе единоличное лидерство. Это стало возможным благодаря собственной победе и осечке дортмундской Боруссии, которая не сумела обыграть Шальке – одну из самых худших команд чемпионата.

Боруссия Д сенсационно потеряла очки с Шальке и отпустила Баварию в отрыв, РБ Лейпциг разгромил Борусию М

Игру против Аугсбурга сделали защитники мюнхенцев – Павар оформил дубль, Канселу забил дебютный гол за Баварию и отдал ассиссит на Альфонсо Дэвиса. Ради зрелищности защитники и сопернику позволили трижды огорчить Зоммера.