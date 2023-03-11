Германия, Бундеслига, 24-й тур

Бавария – Аугсбург – 5:3

Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Девис, 74 – Бериша, 2, 60 (п.), Кардона, 90+3

Айнтрахт – Штутгарт – 1:1

Голы: Роде, 55 – Вамангитука, 75

РБ Лейпциг – Боруссия М – 3:0

Голы: Вернер, 58, Форсберг, 70 (п.), Гвардиол, 80

Нереализованный пенальти: Плеа, 53 (Боруссия М)

Герта – Майнц – 1:1

Голы: Нгакам, 17 (п.) – Ажорк, 57

Шальке – Боруссия Д – начало матча в 19:30

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В баварском дерби Аугсбург забил первым. "Фугеры" вышли вперед уже на 2-й минуте – Бериша после ошибки защитников из района одиннадцатиметровой отметки точно пробил мимо Зоммера. Однако еще до середины первого тайма мюнхенцы сумели сравнять и выйти вперед. На перерыв же команды ушли при счете 4:1. После отдыха Бериша с пенальти оформил дубль и зажег интригу, которую вскоре потушил Дэвис. Кардона уже в добавленное время забил третий гол Айнтрахта, но на большее не хватило времени. Бавария продолжает лидировать.

Айнтрахт неожиданно потерял очки со Штутгартом. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "орлы", благодаря выстрелу Роде в девятку, вышли вперед. Гости, несмотря на статус аутсайдера, не уступали сопернику как минимум в желании и за 15 минут до конца матча сумели сравнять. Потеря очков опустила Айнтрахт на шестую строчку, позволив оторваться Фрайбургу.

РБ Лейпциг реабилитировался за поражение в прошлом туре (от Боруссии дортмундской) с Боруссией менхенгладбахской. Главные события происходили после перерыва. Сначала Плеа не реализовал пенальти (голкипер "быков" угадал направление полета мяча), а через 5 минут "жеребцы" пропустили от Вернера. Впоследствии Форсберг с пенальти свою попытку реализовал, а Гвардиол за 10 минут до конца матча поставил жирную точку, подытожив разгром точным ударом. РБ Лейпциг пока третий.

В еще одном матче Герта расписала ничью с Майнцом. Хозяева забили с пенальти еще до середины первого тайма, однако после перерыва пропустили в ответ. Берлинцам удалось удержать ничью и не позволить сопернику вплотную приблизиться к топ-6 Бундеслиги.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ