Уже на 1-й минуте Серветт мог выходить вперед – Бедиа обокрал двух защитников на линии штрафной и опасно закручивал под дальнюю штангу. Рома ответила попыткой в середине тайма, которая оказалась удачной: Лукаку с линии одиннадцатиметрового в касание замкнул прострел с правого фланга.

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В первой же атаке после отдыха Белотти получил заброс во вратарскую и с острого угла удвоил перевес римлян. Ассистировал ему вышедший на замену Пеллегрини. Вскоре он забил сам, а затем получил травму и покинул поле. Еще через 7 минут Андреа оформил дубль и Рома успокоилась. "Волки" набрали максимум очков и вместе со Славией возглавляют турнирную таблицу группы G.